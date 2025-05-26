Mur-de-Barrez

Cinéma Compostelle

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Abonnement 10 séances

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-24

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-24 2026-05-13 2026-06-02

Comédie, Drame de Yann Samuell. Avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey. Durée 1h53 min.

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. 50 .

1, rue de la Parro Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie

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English :

Comedy, Drama by Yann Samuell. With Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey. Running time: 1h53 min.

L’événement Cinéma Compostelle Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)