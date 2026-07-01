Informations pratiques

Mur-de-Barrez

Fête patronale de Mur-de-Barrez

Mur-de-Barrez Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

VTT rando

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Du ciné en plein air, des activités sportives, un tournoi de pétanque, de football, des concerts, venez profiter de la grande fête de Mur-de-Barrez !

Vendredi 17 juillet

Journée Brasero à l’auberge du Barrez

Repas du soir Saucisse Aligot (ou truffade) (14€/pers)

21h30 Cinémur au stade Toys Story 5 .

Sur place: pop corn, bonbons et buvette

Soirée guinguette et accordéon au BDM

Soirée plage au PM avec un concert de Betty Creep (grillade, frite, salade)

Samedi 18 juillet

Parcours VTT inscription à partir de 7h30, départ 8h30 au parc de la Corette.

26 km D+520 m

45 km D+1100m

Parcours pédestres inscription à partir de 8h30, départ 9h au parc de la Corette.

7 km D+ 350m

13 km D+ 50m

Avec ravito sur les parcours et à l’arrivée Buvette et Repas.

inscription recommandée: comitemurdebarrez@gmail.com ou 06 60 66 39 47 ou 06 82 22 23 47

Concert du groupe Groupe Celebrate live band

Dimanche 19 juillet

Messe suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts 10 .

Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 60 66 39 47 comitemurdebarrez@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air cinema, sports activities, pétanque and soccer tournaments, concerts come and enjoy the great Mur-de-Barrez festival!

L’événement Fête patronale de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)