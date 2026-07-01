Fête patronale de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez
dimanche 19 juillet 2026 · Mur-de-Barrez
Informations pratiques
Mur-de-Barrez
Fête patronale de Mur-de-Barrez
Mur-de-Barrez Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
VTT rando
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Du ciné en plein air, des activités sportives, un tournoi de pétanque, de football, des concerts, venez profiter de la grande fête de Mur-de-Barrez !
Vendredi 17 juillet
Journée Brasero à l’auberge du Barrez
Repas du soir Saucisse Aligot (ou truffade) (14€/pers)
21h30 Cinémur au stade Toys Story 5 .
Sur place: pop corn, bonbons et buvette
Soirée guinguette et accordéon au BDM
Soirée plage au PM avec un concert de Betty Creep (grillade, frite, salade)
Samedi 18 juillet
Parcours VTT inscription à partir de 7h30, départ 8h30 au parc de la Corette.
26 km D+520 m
45 km D+1100m
Parcours pédestres inscription à partir de 8h30, départ 9h au parc de la Corette.
7 km D+ 350m
13 km D+ 50m
Avec ravito sur les parcours et à l’arrivée Buvette et Repas.
inscription recommandée: comitemurdebarrez@gmail.com ou 06 60 66 39 47 ou 06 82 22 23 47
Concert du groupe Groupe Celebrate live band
Dimanche 19 juillet
Messe suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts 10 .
Mur-de-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 60 66 39 47 comitemurdebarrez@gmail.com
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English :
Open-air cinema, sports activities, pétanque and soccer tournaments, concerts come and enjoy the great Mur-de-Barrez festival!
L’événement Fête patronale de Mur-de-Barrez Mur-de-Barrez a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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