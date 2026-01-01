Cinéma Chasse gardée 2 Salle des fêtes Le Trait d’Union Nantiat

Cinéma Chasse gardée 2

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 22:15:00

2026-01-20

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… .

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 06 78 nantiat-animation@outlook.fr

