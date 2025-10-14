Cinéma Une place pour Pierrot Salle des fêtes Le Trait d’Union Nantiat

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place. .

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 06 78 nantiat-animation@outlook.fr

