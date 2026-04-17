Vide grenier et Sardinade Salle Trait d’Union Nantiat
Vide grenier et Sardinade Salle Trait d’Union Nantiat dimanche 31 mai 2026.
Nantiat
Vide grenier et Sardinade
Salle Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Profitez d’une journée conviviale mêlant bonnes affaires et animations pour toute la famille ! Au programme vide-greniers pour chiner et dénicher des trésors, sardinade pour un moment gourmand et authentique, manèges et animations tout au long de la journée. Une ambiance chaleureuse idéale pour flâner, se divertir et partager un bon repas en plein air. .
Salle Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 58 04 01 gerard.doudet@sfr.fr
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English : Vide grenier et Sardinade
L’événement Vide grenier et Sardinade Nantiat a été mis à jour le 2026-04-17 par Terres de Limousin
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