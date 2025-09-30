Cinéma Y’a pas de réseau Salle des fêtes Le Trait d’Union Nantiat

Cinéma Y’a pas de réseau Salle des fêtes Le Trait d’Union Nantiat mardi 30 septembre 2025.

Cinéma Y’a pas de réseau

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2025-09-30

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Jonas et Gabi, 9 et 11 ans, passent le week-end avec leurs parents dans un gite isolé au milieu d’une forêt. A peine arrivés, les deux enfants décident de faire le mur, seuls en pleine nature, et vont surprendre deux malfrats aussi stupides que dangereux en train de faire exploser une antenne relais pour couper le réseau. Se lance alors une course poursuite effrénée où pour leur échapper, les deux enfants vont devoir transformer leur gîte en une véritable forteresse de pièges et obstacles. .

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 06 78 nantiat-animation@outlook.fr

