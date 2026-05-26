Journées du Patrimoine Château de Montauran Lieu-dit Montauran Nantiat

Nantiat

Journées du Patrimoine Château de Montauran

Lieu-dit Montauran Château de Montauran Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite uniquement des extérieurs ! Visite du domaine agricole et historique de Montauran qui s’étend sur 65 hectares et a toujours été dédié à l’agriculture et à la forêt. Construit au XVe siècle, le château n’avait pas pour vocation première la défense, mais conserve deux tours fortifiées avec archères, canonnières et arquebusières (partiellement arasées et privées de leurs toitures coniques). À l’arrière, un pigeonnier domine la façade. On y trouve également les vestiges d’un oratoire en cours de restauration. Autour du château, subsistent une glacière médiévale, un puits de 17 mètres de profondeur et un four à pain traditionnel. Le bâtiment a été agrandi aux XVIIe et XVIIIe siècles, principalement pour des usages agricoles. Visite guidée par le propriétaire Joël Renaudie. .

Lieu-dit Montauran Château de Montauran Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 47 62 53 ndussac@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine Château de Montauran

L’événement Journées du Patrimoine Château de Montauran Nantiat a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Monts du Limousin