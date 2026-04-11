Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain
Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain samedi 9 mai 2026.
L’Isle-Jourdain
Cinéma chez nous
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23
Cinéma .
3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Cinéma chez nous
L’événement Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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