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Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain

Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain

Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain samedi 9 mai 2026.

Adresse : 3 Avenue de Lussac

Ville : 86150 L'Isle-Jourdain

Département : Vienne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

L’Isle-Jourdain

Cinéma chez nous

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23

Cinéma   .

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Cinéma chez nous

L’événement Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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