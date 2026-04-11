L’Isle-Jourdain

Cinéma chez nous

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23

Cinéma .

3 Avenue de Lussac L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Cinéma chez nous

L’événement Cinéma chez nous L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne