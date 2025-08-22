Sentier GR 48 L’Isle Jourdain / Mauprévoir L’Isle-Jourdain Vienne

Sentier GR 48 L'Isle Jourdain / Mauprévoir L'Isle-Jourdain Nouvelle-Aquitaine

Sentier GR 48 L’Isle Jourdain / Mauprévoir L’Isle-Jourdain Vienne vendredi 1 mai 2026.

Sentier GR 48 L’Isle Jourdain Mauprévoir A pieds Facile

Fédération Française de Randonnée Sentier GR 48 L’Isle Jourdain Mauprévoir 86150 L’Isle-Jourdain Vienne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 27000.0 Tarif :

Facile

http://vienne.ffrandonnee.fr/   +33 6 11 30 46 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sentier GR 48 L’Isle Jourdain Mauprévoir

Deutsch : Sentier GR 48 L’Isle Jourdain Mauprévoir

Italiano :

Español : Sentier GR 48 L’Isle Jourdain Mauprévoir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine