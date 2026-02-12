Dégustation de produits locaux

1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Savourez une dégustation de produits locaux avec les tisanes chaudes ou froides de la ferme Saint-Sylvain de Mazerolles, associées au pain d’épices et au nougat du Rucher du Petit Port de Persac. .

1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dégustation de produits locaux

L’événement Dégustation de produits locaux L’Isle-Jourdain a été mis à jour le 2026-02-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne