Dégustation de produits locaux L’Isle-Jourdain
Dégustation de produits locaux
1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Savourez une dégustation de produits locaux avec les tisanes chaudes ou froides de la ferme Saint-Sylvain de Mazerolles, associées au pain d’épices et au nougat du Rucher du Petit Port de Persac. .
1 Place d’Armes L’Isle-Jourdain 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
