Sentier ornithologique de l’île aux oiseaux L’Isle-Jourdain Gers

Sentier ornithologique de l’île aux oiseaux

Sentier ornithologique de l’île aux oiseaux Avenue du Bataillon de l’Armagnac 32600 L’Isle-Jourdain Gers Occitanie

Situé autour du petit lac de la base de loisirs de L’Isle-Jourdain, ce sentier ornithologique va vous faire découvrir et apprécier l’avifaune d’une manière ludique et pédagogique.

English :

Located around the small lake at the L?Isle-Jourdain leisure park, this ornithological trail will help you discover and appreciate the birdlife in a fun and educational way.

Deutsch :

Dieser ornithologische Pfad liegt rund um den kleinen See des Freizeitzentrums von L?Isle-Jourdain und zeigt Ihnen auf spielerische und pädagogische Weise die Vogelwelt.

Italiano :

Situato intorno al laghetto del centro ricreativo di L’Isle-Jourdain, questo percorso di birdwatching vi farà scoprire e apprezzare l’avifauna in modo divertente ed educativo.

Español :

Situado alrededor del pequeño lago del centro de ocio de L’Isle-Jourdain, este itinerario ornitológico le permitirá descubrir y apreciar la avifauna de forma lúdica y pedagógica.

