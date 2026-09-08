Cinema Cielo Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Cinema Cielo

Jeudi 15 octobre 2026 à partir de 19h30.

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h30. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis Pl. Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16

Cinema Cielo, spectacle culte de l’auteur, acteur et metteur en scène Danio Manfredini, mêle l’histoire de l’ancienne salle de cinéma pornographique milanaise du même nom, aujourd’hui disparue, au roman Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet.

Créé par Danio Manfredini, Cinema Cielo est devenu l’un des spectacles cultes du théâtre italien contemporain. Inspirée de l’ancien cinéma pornographique milanais du même nom et de l’univers de Jean Genet, l’œuvre dresse le portrait sensible d’une humanité en marge, faite de solitudes, de désirs et de fantasmes. Dans l’obscurité de la salle se croisent des êtres pour lesquels le sexe devient besoin, refuge, marchandise ou illusion d’amour. À travers une écriture scénique profondément poétique,



Danio Manfredini fait dialoguer le réel et l’imaginaire, les corps et les voix, donnant naissance à un théâtre d’une rare intensité émotionnelle, où les ombres des personnages révèlent avec une grande délicatesse la fragilité des existences et le besoin universel d’amour et de reconnaissance.



Danio Manfredini est l’une des figures majeures du théâtre italien contemporain. Né à Milan en 1959, il se forme d’abord aux arts plastiques avant de se tourner vers le théâtre et la performance. Son travail, profondément influencé par les univers de Antonin Artaud, Pier Paolo Pasolini et Jean Genet, explore les marges sociales, la solitude et les fragilités humaines. À partir des années 1980, il développe une écriture scénique singulière mêlant théâtre, danse, chant et arts visuels. Ses

créations, parmi lesquelles Al Presente, Miracolo della rosa, Tre studi per una crocifissione, Il sacro segno dei mostri, Cinema Cielo, sont saluées pour leur puissance poétique et leur intensité émotionnelle. Récompensé à plusieurs reprises par le prestigieux Premio Ubu, notamment pour la meilleure mise en scène et le meilleur acteur, Danio Manfredini est reconnu pour son approche

profondément humaine du théâtre, attentive aux invisibles et aux exclus. Parallèlement, il anime des stages et ateliers à travers l’Europe.



Production Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis Pl. Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Cinema Cielo, a cult classic by writer, actor, and director Danio Manfredini, blends the history of the now-defunct Milanese porn theater of the same name with Jean Genet’s novel *Notre-Dame-des-Fleurs*.

L’événement Cinema Cielo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence