Cinéma Cintegabelle : La fin d’Oak Street, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle
vendredi 16 octobre 2026 · Salle de Cinéma Gérard PHILIPE · Cintegabelle
Informations pratiques
Cinéma Cintegabelle : La fin d’Oak Street Vendredi 16 octobre, 20h30 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T20:30:00+02:00 – 2026-10-16T22:30:00+02:00
Lorsqu’un mystérieux événement cosmique arrache Oak Street à sa paisible banlieue et la transporte vers un lieu inconnu, la famille Platt, désorientée dans ce nouvel environnement hostile, comprend vite qu’il leur faudra rester unis pour survivre.
Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie
Action, Aventure, Science Fiction De David Robert Mitchell Avec Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella
Mairie
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