Cinéma Cintegagelle : Spider-Man: Brand New Day, Salle de Cinéma Gérard PHILIPE, Cintegabelle

Informations pratiques

Cinéma Cintegagelle : Spider-Man: Brand New Day Vendredi 9 octobre, 20h30 Salle de Cinéma Gérard PHILIPE Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:30:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

C’est un tout nouveau jour pour Peter Parker Dans un monde qui ne se souvient plus de lui, il poursuit sans relâche sa lutte contre la criminalité. Mais le sentiment d’avoir été oublié par ses amis qui avancent désormais sans lui provoque un changement chez Peter qu’il n’est peut-être pas en mesure de contrôler.

Salle de Cinéma Gérard PHILIPE 31550 Cintegabelle 31550 Haute-Garonne Occitanie

Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction De Destin Daniel Cretton | Par Chris McKenna, Erik Sommers Avec Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink

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