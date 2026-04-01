Cinéma Compostelle L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil
Cinéma Compostelle L’auditorium Pôle culturel L’échappée Saint-Julien-Chapteuil dimanche 26 avril 2026.
Saint-Julien-Chapteuil
Cinéma Compostelle
L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Comédie dramatique réalisée par Yann Samuell. Inspiré de faits réels, ce film est consacré à une marche sur les chemins de Compostelle d’un adolescent qui risque la prison ( cette marche est une alternative à cette détention), et de son accompagnatrice.
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L’auditorium Pôle culturel L’échappée 18, avenue Jules Romains Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cine.stjulien@gmail.com
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English :
Dramatic comedy directed by Yann Samuell. Inspired by real events, this film is about a walk along the Compostelle pilgrimage route by a teenager who is at risk of imprisonment (the walk is an alternative to prison), and his companion.
L’événement Cinéma Compostelle Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal