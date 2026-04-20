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Cinéma Compostelle Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Cinéma Compostelle Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 6 mai 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Route de Nassigny

Ville : 03190 Vallon-en-Sully

Département : Allier

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 3.5 3.5 Tarif réduit -16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Vallon-en-Sully

Cinéma Compostelle

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06

Date(s) :
2026-05-06

Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
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Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement Cinéma Compostelle Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme

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