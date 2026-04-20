Cinéma Compostelle Salle polyvalente Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

Cinéma Compostelle

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

Tarif réduit

-16 ans, Carte Mobilité Inclusion

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

.

Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.

L’événement Cinéma Compostelle Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme