Cinéma Compostelle Salle polyvalente Vallon-en-Sully
Cinéma Compostelle Salle polyvalente Vallon-en-Sully mercredi 6 mai 2026.
Vallon-en-Sully
Cinéma Compostelle
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
.
Salle polyvalente Route de Nassigny Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey.
L’événement Cinéma Compostelle Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Vallon-en-Sully (Allier)
- Color’run Parc communal Vallon-en-Sully 26 avril 2026
- Circuit des Prugnes Vallon-en-Sully Allier 1 mai 2026
- Cinéma Ceux qui comptent Salle polyvalente Vallon-en-Sully 6 mai 2026
- La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully 7 juin 2026
- Concert Les plus belles chansons de Michel Sardou Salle polyvalente Vallon-en-Sully 3 juillet 2026