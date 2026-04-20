La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully

Vallon-en-Sully

La P’tite Vadrouille en Val de Cher

Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Balade guidée à vélo à la découverte du patrimoine et des paysages du Val de Cher.

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Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72

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English :

Guided bike ride to discover the heritage and landscapes of the Val de Cher.

L’événement La P’tite Vadrouille en Val de Cher Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme