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La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully

La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Embarcadère des bateaux électriques

Adresse : Allée des Soupirs

Ville : 03190 Vallon-en-Sully

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vallon-en-Sully

La P’tite Vadrouille en Val de Cher

Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Balade guidée à vélo à la découverte du patrimoine et des paysages du Val de Cher.
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Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 

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English :

Guided bike ride to discover the heritage and landscapes of the Val de Cher.

L’événement La P’tite Vadrouille en Val de Cher Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme

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