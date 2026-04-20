La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully
La P’tite Vadrouille en Val de Cher Embarcadère des bateaux électriques Vallon-en-Sully dimanche 7 juin 2026.
Vallon-en-Sully
La P’tite Vadrouille en Val de Cher
Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Balade guidée à vélo à la découverte du patrimoine et des paysages du Val de Cher.
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Embarcadère des bateaux électriques Allée des Soupirs Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72
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English :
Guided bike ride to discover the heritage and landscapes of the Val de Cher.
L’événement La P’tite Vadrouille en Val de Cher Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-04-20 par Montluçon Tourisme
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