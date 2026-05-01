Exposition photographique Affichages, pubs, tags Route de Nassigny Vallon-en-Sully
Exposition photographique Affichages, pubs, tags Route de Nassigny Vallon-en-Sully samedi 30 mai 2026.
Vallon-en-Sully
Exposition photographique Affichages, pubs, tags
Route de Nassigny Etage de la salle polyvalente Vallon-en-Sully Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-06-06
Le rendez-vous annuel du club photo de l’Amicale Laïque de Vallon-en-Sully.
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Route de Nassigny Etage de la salle polyvalente Vallon-en-Sully 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 63 72 culture@valdecher.fr
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English :
The annual meeting of the Amicale Laïque de Vallon-en-Sully photo club.
L’événement Exposition photographique Affichages, pubs, tags Vallon-en-Sully a été mis à jour le 2026-05-07 par Montluçon Tourisme
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