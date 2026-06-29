CINÉMA DANS LES COTEAUX 2026 L’Isle-en-Dodon
samedi 11 juillet 2026 · L'Isle-en-Dodon
Informations pratiques
L’Isle-en-Dodon
CINÉMA DANS LES COTEAUX 2026
CINÉMA L’Isle-en-Dodon Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-08
Le festival du cinéma dans les coteaux fête ses 30 ans!
Du 11 juillet au 08 août, soirées cinéma ! 20 dates, 20 villages 20 films différents ! Des soirées conviviales, en plein air, qui débutent par un repas et se poursuivent par un film à la tombée de la nuit.
Cette année encore, le Cinéma dans les Coteaux vous donne rendez-vous , venez passer des bons moments, en bonne compagnie dans une ambiance champêtre et avec des bons films!
Consultez le programme, PENSER A RESERVER pour les repas et APPORTEZ VOS COUVERTS.
Si vous ne souhaitez pas faire la formule repas + film, vous pouvez choisir de venir que pour le film ou que pour le repas. 25 .
CINÉMA L’Isle-en-Dodon 31230 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Cinema in the Hills Festival is celebrating its 30th anniversary!
From July 11 to August 8, enjoy movie nights! 20 dates, 20 villages, 20 different films! Enjoy these friendly, open-air evenings, which begin with a meal and continue with a movie at nightfall.
L’événement CINÉMA DANS LES COTEAUX 2026 L’Isle-en-Dodon a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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