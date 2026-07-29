Cinéma De la Comédie-Française Place de la Liberté Coulonges-sur-l’Autize
mercredi 23 septembre 2026 · Place de la Liberté · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Cinéma De la Comédie-Française
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 20:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Séance cinéma.
Organisé par le comité des fêtes de Coulonges/L’Autize.
Ouverture de la billetterie 30 min avant. .
Place de la Liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Cinéma De la Comédie-Française
L’événement Cinéma De la Comédie-Française Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-25 par CC Val de Gâtine
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