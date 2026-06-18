Évron

Cinéma de plein air: film En fanfare

Place de la Basilique Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 21:30:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Film d’Emmanuel Courcol (2024)

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employéde cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors àrêver d’une autre vie…

A 20h45 animation musicale avec la fanfare Street Music.

Gratuit, organisé par la ville d’Evron. .

Place de la Basilique Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00

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English :

L’événement Cinéma de plein air: film En fanfare Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons