60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron Evron Évron
dimanche 16 août 2026 · Evron · Évron
Informations pratiques
Évron
60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron
Evron Basilique d’Evron Évron Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Venez passer 60 minutes avec Bach, sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU
Un récital de 60 minutes pour entendre l’un des chefs d’œuvre du Père de la musique classique, Jean-Sebastien BACH.
Il s’agira des Sonates et Partitas pour violon seul, une pièce pleine de virtuosité, qui se conclura par la célèbre Chaconne de BACH.
Mélomanes ou novices, ce concert s’adresse à tous ceux qui ont l’envie et la curiosité d’entendre toute la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités, sous les doigts virtuoses du violoniste Liviu BADIU.
Tarif au chapeau.
Sans réservation. .
Evron Basilique d’Evron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come spend 60 minutes with Bach, performed by the virtuoso hands of Liviu BADIU
L’événement 60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron Évron a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
À voir aussi à Évron (Mayenne)
- Estivales Folkloriques: l’Inde Salle des fêtes Évron 11 août 2026
- Les Estivales Folkloriques: la Corée du Sud Salle des Fêtes Évron 12 août 2026
- Les Estivales Folkloriques Salle des Fêtes Évron 13 août 2026
- Cinéma de plein air: film En fanfare Évron 18 août 2026
- Cirque, magie et subversion EX!T Zone verte Évron 20 août 2026