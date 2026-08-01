60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron Evron Évron

Informations pratiques

Évron

60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron

Evron Basilique d’Evron Évron Mayenne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 16:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Venez passer 60 minutes avec Bach, sous les doigts virtuoses de Liviu BADIU

Un récital de 60 minutes pour entendre l’un des chefs d’œuvre du Père de la musique classique, Jean-Sebastien BACH.

Il s’agira des Sonates et Partitas pour violon seul, une pièce pleine de virtuosité, qui se conclura par la célèbre Chaconne de BACH.

Mélomanes ou novices, ce concert s’adresse à tous ceux qui ont l’envie et la curiosité d’entendre toute la richesse du violon et l’étendue de ses possibilités, sous les doigts virtuoses du violoniste Liviu BADIU.

Tarif au chapeau.

Sans réservation. .

Evron Basilique d’Evron Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 30 73 07 71 asso.octavius@gmail.com

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English :

Come spend 60 minutes with Bach, performed by the virtuoso hands of Liviu BADIU

L’événement 60 minutes avec Bach dans la Basilique d’Evron Évron a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons