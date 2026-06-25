Estivales Folkloriques: l’Inde Salle des fêtes Évron
Estivales Folkloriques: l’Inde Salle des fêtes Évron mardi 11 août 2026.
Évron
Estivales Folkloriques: l’Inde
Salle des fêtes Avenue des Sports Évron Mayenne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Trois soirées, mille rythmes, un tour du monde en musique place aux Estivales Folkloriques !
À Évron, tous les étés à la mi-août, 3 compagnies d’artistes sont invitées à venir représenter leur pays au travers de musiques et danses folkloriques. Cet évènement organisé par la Ville d’Évron vous permet de découvrir des cultures étrangères parfois méconnues du grand public. Préparez-vous à être éblouis par des spectacles offrant des performances à couper le souffle et des costumes traditionnels magnifiques. Un dépaysement garanti vous attend !
11 août avec GURU Arts The Hub India compagnie d’artistes d’Inde,
Tarifs 1 spectacle 8 €, 2 spectacles 15 €, 3 spectacles 18 €
Billetterie à la médiathèque d’Évron à partir du 9 juillet 2026. .
Salle des fêtes Avenue des Sports Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 37 25 40
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English :
Three evenings, a thousand rhythms, a musical journey around the world: let the Estivales Folkloriques begin!
L’événement Estivales Folkloriques: l’Inde Évron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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