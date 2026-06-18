Cirque, magie et subversion EX!T Zone verte Évron
Cirque, magie et subversion EX!T Zone verte Évron jeudi 20 août 2026.
Évron
Cirque, magie et subversion EX!T
Zone verte Boulevard du Maréchal Juin Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Par la Cie Circ’Onirico
Comme chaque soir, la petite boutique ferme ses portes pour clôturer la journée. Rien ne permet de soupçonner ce qui va se passer… Entre trapèze, tissu aérien, mime, clown, magie, et autres cirqueries, deux automates nous emportent chez un antiquaire et ses mannequins qui tentent une échappée belle…
Repli au hall des Grands Prés en cas d’intempéries.
Gratuit, organisé par la ville d’Evron. .
Zone verte Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 66 32 00
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English :
By Circ?Onirico
L’événement Cirque, magie et subversion EX!T Évron a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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