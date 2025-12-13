Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye
samedi 15 août 2026 · Château de Courtanvaux · Bessé-sur-Braye
Informations pratiques
Bessé-sur-Braye
Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi
Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
À partir de 19h, animation musicale Marie et Balthazar (chansons françaises, guitares, accordéon et voix).
À la tombée de la nuit, vers 21h30, projection du film.
Tarifs 4 à 6€.
Pensez à apporter vos plaids et transats. .
Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43
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English :
L’événement Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays Perche Sarthois
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