UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bessé-sur-Braye

Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

samedi 15 août 2026 · Château de Courtanvaux · Bessé-sur-Braye

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Château de Courtanvaux
Adresse
1 lieu-dit Courtanvaux
Ville
72310 Bessé-sur-Braye
Département
Sarthe
Tarif
4 4 6

Bessé-sur-Braye

Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi

Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

À partir de 19h, animation musicale Marie et Balthazar (chansons françaises, guitares, accordéon et voix).

À la tombée de la nuit, vers 21h30, projection du film.
Tarifs 4 à 6€.

Pensez à apporter vos plaids et transats.   .

Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays Perche Sarthois

À voir aussi à Bessé-sur-Braye (Sarthe)