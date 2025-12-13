Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye

Informations pratiques

Bessé-sur-Braye

Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi

Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

À partir de 19h, animation musicale Marie et Balthazar (chansons françaises, guitares, accordéon et voix).

À la tombée de la nuit, vers 21h30, projection du film.

Tarifs 4 à 6€.

Pensez à apporter vos plaids et transats. .

Château de Courtanvaux 1 lieu-dit Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma de plein air Les Caprices de l’enfant roi Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-07-16 par Pays Perche Sarthois