Visites guidées du château de Courtanvaux, Château de Courtanvaux, Bessé-sur-Braye

Informations pratiques

Visites guidées du château de Courtanvaux 19 et 20 septembre Château de Courtanvaux Sarthe

Tarifs réduits pour la visite guidée du château : 5,50 € / adulte et gratuit pour les 17 ans et moins.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre :

– Visite libre et gratuite du parc et du jardin.

– Visites guidées du château de Courtanvaux. Départs depuis la cour d’honneur à 10h, 11h, 13h30, 14h45, 16h et 17h15. Tarifs réduits : 5,50 € / adulte et gratuit pour les enfants. Réservation conseillée, places limitées à chateau@bessesurbraye.fr ou 02.43.35.34.43.

– De 10h à 12h et de 14h à 18h, dans la salle des calèches, vente de livres retirés des collections de la médiathèque municipale (réservée aux particuliers).

Château de Courtanvaux Avenue de Courtanvaux, 72310 Bessé-sur-Braye Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire 02 43 35 34 43 http://www.chateaudecourtanvaux.com https://www.instagram.com/chateaucourtanvaux/ [{« type »: « email », « value »: « chateau@bessesurbraye.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.43.35.34.43 »}] [{« link »: « mailto:chateau@bessesurbraye.fr »}] Construit dans son ensemble au XV° sur l’emplacement d’un petit fief mentionné en 1350, le château de Courtanvaux est acquis dans la deuxième moitié du siècle par J. de Berziau, financier proche de la Couronne, qui entreprend de nouvelles constructions à partir de 1498. Les bâtiments sont très restaurés au début du XIX°, et les intérieurs réaménagés en néogothique. En rupture avec l’aspect médiéval de l’ensemble (enceinte à fossé et châtelet fortifié ; corps de logis de caractère gothique, à tourelles d’escalier et lucarnes à gâbles), on remarque, en avant du fossé, le monumental porche flanqué de deux tours rondes dont la décoration de niches, pilastres cannelés et frontons est une anthologie des formes de la Renaissance.

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre :

© Château de Courtanvaux