Informations pratiques

Bessé-sur-Braye

Mini-concerts du duo Alma Latina, Cuerda y voz

Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:00:00

fin : 2026-08-27 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27 2026-08-29

Faites une pause en musique !

Mini-concerts gratuits. Rendez-vous dans la chapelle du château de Courtanvaux. Entrez, écoutez quelques chansons avant de poursuivre votre visite. .

Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 chateau@bessesurbraye.fr

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English :

Take a break with some music!

L’événement Mini-concerts du duo Alma Latina, Cuerda y voz Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois