Mini-concerts du duo Alma Latina, Cuerda y voz Courtanvaux Bessé-sur-Braye
jeudi 27 août 2026 · Courtanvaux · Bessé-sur-Braye
Informations pratiques
Bessé-sur-Braye
Mini-concerts du duo Alma Latina, Cuerda y voz
Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27 2026-08-29
Faites une pause en musique !
Mini-concerts gratuits. Rendez-vous dans la chapelle du château de Courtanvaux. Entrez, écoutez quelques chansons avant de poursuivre votre visite. .
Courtanvaux Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 chateau@bessesurbraye.fr
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Take a break with some music!
L’événement Mini-concerts du duo Alma Latina, Cuerda y voz Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-08-07 par Pays Perche Sarthois
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