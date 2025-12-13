Journée du patrimoine visites du Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye
samedi 19 septembre 2026 · Bessé-sur-Braye
Informations pratiques
Bessé-sur-Braye
Journée du patrimoine visites du Château de Courtanvaux
Avenue de Courtanvaux Bessé-sur-Braye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Château de Courtanvaux
Accès libre au parc et aux jardins, samedi et dimanche de 10h à 18h
Visites guidées des intérieurs du château, samedi et dimanche à 10h, 11h, 13h30, 14h15, 16h, 17h15.
Tarif réduit 5,50 € adulte, gratuit pour les enfants (jusqu’à 17 ans)
Réservation préalable recommandée au 02 43 35 34 43 ou par mail à chateau@bessesurbraye.fr
www.chateaudecourtanvaux.com .
Avenue de Courtanvaux Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 34 43 chateau@bessesurbraye.fr
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English :
L’événement Journée du patrimoine visites du Château de Courtanvaux Bessé-sur-Braye a été mis à jour le 2026-07-20 par Pays Perche Sarthois
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