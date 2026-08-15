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AGENDA · Ligny-en-Barrois

Cinéma de plein air Ligny-en-Barrois

samedi 15 août 2026 · Ligny-en-Barrois

Cinéma de plein air Ligny-en-Barrois

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
55500 Ligny-en-Barrois
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Cinéma de plein air

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Projection en plein air à 22h.
Animations, buvette et restauration sur place à partir de 19h.

Gratuit.Tout public
0  .

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est   ucia.ligny@gmail.com

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English :

Outdoor movie screening at 10 p.m.
Entertainment, refreshments, and food available on site starting at 7 p.m.

Free.

L’événement Cinéma de plein air Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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