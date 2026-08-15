Cinéma de plein air Ligny-en-Barrois
samedi 15 août 2026 · Ligny-en-Barrois
Informations pratiques
Ligny-en-Barrois
Cinéma de plein air
Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Projection en plein air à 22h.
Animations, buvette et restauration sur place à partir de 19h.
Gratuit.Tout public
0 .
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est ucia.ligny@gmail.com
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English :
Outdoor movie screening at 10 p.m.
Entertainment, refreshments, and food available on site starting at 7 p.m.
Free.
L’événement Cinéma de plein air Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-08-01 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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