Ligny-en-Barrois

Hommage aux morts en AFN

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Hommage aux morts en Afrique du Nord, devant la stèle AFN, au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public

0 .

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr

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English :

Tribute to the dead in North Africa, in front of the AFN stele, at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.

L’événement Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SUD MEUSE