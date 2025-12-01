Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois
Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois samedi 5 décembre 2026.
Ligny-en-Barrois
Hommage aux morts en AFN
Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-05 11:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Hommage aux morts en Afrique du Nord, devant la stèle AFN, au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public
0 .
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
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English :
Tribute to the dead in North Africa, in front of the AFN stele, at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.
L’événement Hommage aux morts en AFN Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SUD MEUSE
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