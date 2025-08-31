Foire d’automne Ligny-en-Barrois
Foire d’automne Ligny-en-Barrois samedi 3 octobre 2026.
Ligny-en-Barrois
Foire d’automne
Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
L’UCIA et ERISLOU organisent une grande Foire d’Automne à Ligny-en-Barrois.
Producteurs locaux
Artisans et créateurs
Décoration, jardin et maison
Bien-être et produits naturels
Idées cadeaux et savoir-faire
Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la mise en valeur des talents locaux.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 21 61 00 21
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English :
The UCIA and ERISLOU are organizing a major Fall Fair in Ligny-en-Barrois.
Local producers
Artisans and designers
Decor, gardening, and home goods
Wellness and natural products
Gift ideas and artisanal craftsmanship
A day dedicated to camaraderie, discovery, and showcasing local talent.
Free admission.
L’événement Foire d’automne Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE
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