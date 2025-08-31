Ligny-en-Barrois

Foire d’automne

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 08:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

L’UCIA et ERISLOU organisent une grande Foire d’Automne à Ligny-en-Barrois.

Producteurs locaux

Artisans et créateurs

Décoration, jardin et maison

Bien-être et produits naturels

Idées cadeaux et savoir-faire

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la mise en valeur des talents locaux.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 21 61 00 21

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English :

The UCIA and ERISLOU are organizing a major Fall Fair in Ligny-en-Barrois.

Local producers

Artisans and designers

Decor, gardening, and home goods

Wellness and natural products

Gift ideas and artisanal craftsmanship

A day dedicated to camaraderie, discovery, and showcasing local talent.

Free admission.

L’événement Foire d’automne Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE