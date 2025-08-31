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Foire d’automne Ligny-en-Barrois

Foire d’automne Ligny-en-Barrois

Foire d’automne Ligny-en-Barrois samedi 3 octobre 2026.

Ville : 55500 Ligny-en-Barrois

Département : Meuse

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Foire d’automne

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 08:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

L’UCIA et ERISLOU organisent une grande Foire d’Automne à Ligny-en-Barrois.

Producteurs locaux
Artisans et créateurs
Décoration, jardin et maison
Bien-être et produits naturels
Idées cadeaux et savoir-faire

Une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la mise en valeur des talents locaux.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 6 21 61 00 21 

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English :

The UCIA and ERISLOU are organizing a major Fall Fair in Ligny-en-Barrois.

Local producers
Artisans and designers
Decor, gardening, and home goods
Wellness and natural products
Gift ideas and artisanal craftsmanship

A day dedicated to camaraderie, discovery, and showcasing local talent.

Free admission.

L’événement Foire d’automne Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SUD MEUSE

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