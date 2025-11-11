Cérémonie armistice 1918 Ligny-en-Barrois
Commémoration de l’Armistice de 1918. Rassemblement sur la Place de la République, défilé puis cérémonie officielle au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public
Place de la République Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Commemoration of the Armistice of 1918. Gathering on the Place de la République, parade then official ceremony at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.
German :
Gedenken an den Waffenstillstand von 1918. Versammlung auf dem Place de la République, Parade, dann offizielle Zeremonie am Monuments aux Morts im Parc des Luxembourg.
Italiano :
Commemorazione dell’Armistizio del 1918. Raduno in Place de la République, sfilata e cerimonia ufficiale ai Monuments aux Morts, nel parco del Lussemburgo.
Espanol :
Conmemoración del Armisticio de 1918. Concentración en la Plaza de la República, desfile y, a continuación, ceremonia oficial en los Monuments aux Morts, en el Parque de Luxemburgo.
