Gala de danse Héritage, ces figures qui ont tout changé Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois
Gala de danse Héritage, ces figures qui ont tout changé Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois samedi 13 juin 2026.
Ligny-en-Barrois
Gala de danse Héritage, ces figures qui ont tout changé
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Spectacle de fin d’année de l’école de danse Ballerina.
Présentation du travail de l’année sportive dans les différentes disciplines enseignées à Ballerina éveil, hip-hop, modern’jazz, classique.
140 danseurs de 4 ans à l’âge adulte présenteront une trentaine de tableaux chorégraphiques.
Section loisir et section compétition, récompensée lors des championnats régionaux et nationaux.
Entrée gratuite. Accès PMR.
Buvette sur place.Tout public
0 .
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 33 36
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English :
Ballerina dance school’s end-of-year show.
Presentation of the sports year’s work in the various disciplines taught at Ballerina: awakening, hip-hop, modern jazz, classical.
140 dancers aged 4 to adult will present some 30 choreographic tableaux.
Leisure and competition sections, rewarded at regional and national championships.
Free admission. PRM access.
Refreshment bar on site.
L’événement Gala de danse Héritage, ces figures qui ont tout changé Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-02-27 par OT SUD MEUSE
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