Brocante de l’Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois
Brocante de l’Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois dimanche 5 juillet 2026.
Brocante de l’Entente Centre Ornain
Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Brocante dans le Parc Municipal de Ligny-en-Barrois.
Buvette et restauration sur place.
Entrée visiteurs gratuite.Tout public
0 .
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 06 15 bureau-info@tourisme-barleduc.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market in the Parc Municipal de Ligny-en-Barrois.
Refreshments and catering on site.
Free admission for visitors.
L’événement Brocante de l’Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE