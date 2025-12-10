Brocante de l’Entente Centre Ornain

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Brocante dans le Parc Municipal de Ligny-en-Barrois.

Buvette et restauration sur place.

Entrée visiteurs gratuite.Tout public

0 .

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 06 15 bureau-info@tourisme-barleduc.fr

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English :

Flea market in the Parc Municipal de Ligny-en-Barrois.

Refreshments and catering on site.

Free admission for visitors.

L’événement Brocante de l’Entente Centre Ornain Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-03-18 par OT SUD MEUSE