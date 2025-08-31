Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois mercredi 1 juillet 2026.
Ligny-en-Barrois
Partir en livre
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
L’été débute toujours avec Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse !
Rendez-vous avec l’illustratrice Gaëlle Allart pour un atelier d’initiation à la gravure Héros aux carapaces à plumes .
Dès 5 ans.
Gratuit. Réservations conseillées.Enfants
0 .
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
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English :
The summer always kicks off with Partir en livre, the big children’s book festival!
Join illustrator Gaëlle Allart for an introductory workshop on engraving: “Heroes with Feathered Shells.”
Ages 5 and up.
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Free. Reservations recommended.
L’événement Partir en livre Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SUD MEUSE
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