Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Ligny-en-Barrois

Partir en livre

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’été débute toujours avec Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse !

Rendez-vous avec l’illustratrice Gaëlle Allart pour un atelier d’initiation à la gravure Héros aux carapaces à plumes .

Dès 5 ans.



Gratuit. Réservations conseillées.Enfants

0 .

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

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English :

The summer always kicks off with Partir en livre, the big children’s book festival!

Join illustrator Gaëlle Allart for an introductory workshop on engraving: “Heroes with Feathered Shells.”

Ages 5 and up.

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Free. Reservations recommended.

L’événement Partir en livre Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SUD MEUSE