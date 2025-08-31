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Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois

Partir en livre Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache

Adresse : 7 Rue de l'Asile

Ville : 55500 Ligny-en-Barrois

Département : Meuse

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Ligny-en-Barrois

Partir en livre

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

L’été débute toujours avec Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse !
Rendez-vous avec l’illustratrice Gaëlle Allart pour un atelier d’initiation à la gravure Héros aux carapaces à plumes .
Dès 5 ans.
         
Gratuit. Réservations conseillées.Enfants
0  .

Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25  mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr

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English :

The summer always kicks off with Partir en livre, the big children’s book festival!
Join illustrator Gaëlle Allart for an introductory workshop on engraving: “Heroes with Feathered Shells.”
Ages 5 and up.
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Free. Reservations recommended.

L’événement Partir en livre Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-15 par OT SUD MEUSE

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