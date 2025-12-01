Fête Nationale Ligny-en-Barrois
Fête Nationale Ligny-en-Barrois mardi 14 juillet 2026.
Fête Nationale
Ligny-en-Barrois Meuse
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 10:45:00
fin : 2026-07-14
2026-07-14
Rassemblement Place de la République, défilé et cérémonie officielle au Monument aux Morts, dans le Parc des Luxembourg.Tout public
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
Gathering at Place de la République, parade and official ceremony at the Monument aux Morts, in the Parc des Luxembourg.
L’événement Fête Nationale Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-12-01 par OT SUD MEUSE