Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle
Ligny-en-Barrois Meuse
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00
2026-06-18
Commémoration de l’Appel du 18 Juin. Rassemblement au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public
Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr
English :
Commemoration of the Call of June 18. Gathering at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.
