Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle

Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Commémoration de l’Appel du 18 Juin. Rassemblement au Monuments aux Morts, dans le parc des Luxembourg.Tout public

Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 02 22 mairie@lignyenbarrois.fr

English :

Commemoration of the Call of June 18. Gathering at the Monuments aux Morts, in the Luxembourg park.

