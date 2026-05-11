CINEMA DE PLEIN AIR SOUS LE SOLEIL DES PYRENEES RD 817 Montréjeau

Montréjeau

CINEMA DE PLEIN AIR SOUS LE SOLEIL DES PYRENEES

RD 817 CHATEAU DE VALMIRANDE Montréjeau Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12 10:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Exceptionnel! Cinéma de plein air au château de Valmirande

Entre Comminges, Barousse et Bigorre, Sous le soleil des Pyrénées nous emmène à la rencontre d’un territoire authentique et de ceux qui le font vivre. À travers des paysages majestueux, des traditions vivantes et une mémoire partagée, ce documentaire rend hommage à l’âme des Pyrénées et à l’attachement profond de ses habitants à leur terre. Un voyage humain et sensible au cœur d’un patrimoine vivant, porté par celles et ceux qui perpétuent l’identité de ce territoire unique.

Le réalisateur Fabrice LAUNAY nous offre un cadre exceptionnel ! le Château de Valmirande un moment unique à ne pas manquer. Billeterie aux bit de Montréjeau et Saint-Gaudens dès la fin juin. 5 .

RD 817 CHATEAU DE VALMIRANDE Montréjeau 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 77 61

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English :

Amazing! Outdoor movie screening at Valmirande Castle

L’événement CINEMA DE PLEIN AIR SOUS LE SOLEIL DES PYRENEES Montréjeau a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE