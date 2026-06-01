Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Mutzig
Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Mutzig mercredi 24 juin 2026.
Mutzig
Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !
Adapté de la collection d’albums Edmond et ses amis d’Astrid Desbordes et Marc Boutavant Éditions Nathan .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Mutzig a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Rohan de Mutzig
À voir aussi à Mutzig (Bas-Rhin)
- Cap Danse En Scène Mutzig 20 juin 2026
- Fête de la musique Mutzig 21 juin 2026
- Médiathèque Heure du conte et bricolage Mutzig 24 juin 2026
- Médiathèque Bébés lecteurs Mutzig 27 juin 2026
- JUST DANCE fait son cinéma ! Mutzig 27 juin 2026