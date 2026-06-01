Mutzig

Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

La forêt d’Edmond et Lucy est un monde à explorer sans fin ! Sentiers secrets, arbres centenaires, habitants mystérieux… À chaque pas, la nature révèle ses richesses et ses mystères. Pour nos deux explorateurs en herbe, l’aventure est partout. Il suffit de se laisser guider par la forêt !

Adapté de la collection d’albums Edmond et ses amis d’Astrid Desbordes et Marc Boutavant Éditions Nathan .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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L’événement Cinéma Edmond et Lucy la forêt c’est l’aventure Mutzig a été mis à jour le 2026-06-15 par Espace Rohan de Mutzig