Fête de la musique Mutzig
Fête de la musique Mutzig dimanche 21 juin 2026.
Mutzig
Fête de la musique
rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Les pompiers de la caserne de Mutzig vous invite à cette soirée musicale. Piste de danse, buvette et restauration sur place.
Rendez-vous le dimanche 21 juin dès 18 h pour une soirée festive, musicale et conviviale !
Préparez-vous à chanter, danser et vibrer avec Opalia, Doll, Fessenheim Experience, les Amis de Régie et DJ KaB.
Au programme concerts, buvette et restauration.
Venez partager une soirée pleine de musique et de bonne humeur au centre de secours ! .
rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est amicale.sapeurs.pompiers.mutzig@gmail.com
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English :
The Mutzig fire department invites you to this musical evening. Dance floor, refreshments and catering on site.
L’événement Fête de la musique Mutzig a été mis à jour le 2026-06-15 par Ville de Mutzig
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