Mutzig

Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST)

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 18:00:00

Date(s) :

2026-04-22

EPiC présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précieux 8 mm provenant des archives de Graceland, ainsi qu’à des enregistrements d’Elvis racontant sa version de l’histoire , redécouverts lors des recherches de Baz Luhrmann pour son film ELVIS. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-04-11 par Espace Rohan de Mutzig