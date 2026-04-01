Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST) Mutzig
Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST) Mutzig mercredi 22 avril 2026.
Mutzig
Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST)
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 18:00:00
Date(s) :
2026-04-22
EPiC présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précieux 8 mm provenant des archives de Graceland, ainsi qu’à des enregistrements d’Elvis racontant sa version de l’histoire , redécouverts lors des recherches de Baz Luhrmann pour son film ELVIS. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20
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English :
L’événement Cinéma -Elvis Presley in Concert (en VOST) Mutzig a été mis à jour le 2026-04-11 par Espace Rohan de Mutzig
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