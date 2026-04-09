Cinéma en plein air à Sanguinet Stade de rugby Roger Labat Sanguinet mardi 21 juillet 2026.

Sanguinet

Cinéma en plein air à Sanguinet

Stade de rugby Roger Labat 544 avenue du Stade Sanguinet Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11

Le succès des séances de cinéma en plein air en période estivale ne se dément pas d’année en année.

Regarder un film sous les étoiles par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.

Juillet

21/07 DES MINIONS ET DES MONSTRES

28/07 TOY STORY 5

Août

04/08 VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE

11/08 DES MINIONS ET DES MONSTRES

Billetterie en ligne et dans les Offices de Tourisme de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.

En cas de mauvais temps, la séance pourra être annulée.

Billetterie et confiserie sur place

Il est conseillé aux spectateurs de se munir d’une chaise. .

Stade de rugby Roger Labat 544 avenue du Stade Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96

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English : Cinéma en plein air à Sanguinet

L’événement Cinéma en plein air à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs