Cinéma en plein air à Sanguinet Stade de rugby Roger Labat Sanguinet
Cinéma en plein air à Sanguinet Stade de rugby Roger Labat Sanguinet mardi 21 juillet 2026.
Sanguinet
Cinéma en plein air à Sanguinet
Stade de rugby Roger Labat 544 avenue du Stade Sanguinet Landes
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 21:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11
Le succès des séances de cinéma en plein air en période estivale ne se dément pas d’année en année.
Regarder un film sous les étoiles par une chaude soirée d’été, et dans une ambiance conviviale, reste une expérience inoubliable.
Juillet
21/07 DES MINIONS ET DES MONSTRES
28/07 TOY STORY 5
Août
04/08 VAIANA LA LEGENDE DU BOUT DU MONDE
11/08 DES MINIONS ET DES MONSTRES
Billetterie en ligne et dans les Offices de Tourisme de Parentis en Born, Sanguinet et Biscarrosse.
En cas de mauvais temps, la séance pourra être annulée.
Billetterie et confiserie sur place
Il est conseillé aux spectateurs de se munir d’une chaise. .
Stade de rugby Roger Labat 544 avenue du Stade Sanguinet 40460 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 20 96
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English : Cinéma en plein air à Sanguinet
L’événement Cinéma en plein air à Sanguinet Sanguinet a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Grands Lacs
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