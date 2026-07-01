Informations pratiques

Arrènes

Cinéma en Plein Air

Terrain derrière la Mairie Arrènes Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Une belle soirée à vivre en famille ou entre amis, sous les étoiles (derrière la mairie).

Cinéma en plein air avec le film Le Chêne , à la tombée de la nuit.

Apportez vos chaises, vos coussins et vos plaids !

Séance gratuite. .

Terrain derrière la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 60 73 mairie.arrenes@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en Plein Air

L’événement Cinéma en Plein Air Arrènes a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse