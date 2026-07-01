Cinéma en Plein Air Arrènes
samedi 18 juillet 2026 · Arrènes
Informations pratiques
Arrènes
Cinéma en Plein Air
Terrain derrière la Mairie Arrènes Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Une belle soirée à vivre en famille ou entre amis, sous les étoiles (derrière la mairie).
Cinéma en plein air avec le film Le Chêne , à la tombée de la nuit.
Apportez vos chaises, vos coussins et vos plaids !
Séance gratuite. .
Terrain derrière la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 60 73 mairie.arrenes@orange.fr
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English : Cinéma en Plein Air
L’événement Cinéma en Plein Air Arrènes a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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