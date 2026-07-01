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AGENDA · Arrènes

Cinéma en Plein Air Arrènes

samedi 18 juillet 2026 · Arrènes

Cinéma en Plein Air Arrènes

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Terrain derrière la Mairie
Ville
23210 Arrènes
Département
Creuse
Tarif
Gratuit

Arrènes

Cinéma en Plein Air

Terrain derrière la Mairie Arrènes Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Une belle soirée à vivre en famille ou entre amis, sous les étoiles (derrière la mairie).
Cinéma en plein air avec le film Le Chêne , à la tombée de la nuit.
Apportez vos chaises, vos coussins et vos plaids !
Séance gratuite.   .

Terrain derrière la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 60 73  mairie.arrenes@orange.fr

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English : Cinéma en Plein Air

L’événement Cinéma en Plein Air Arrènes a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse

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