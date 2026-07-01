Informations pratiques

Arrènes

Concert en Plein Air

Terrain derrière la Mairie Arrènes Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un moment chaleureux pour se retrouver et profiter ensemble de l’été dans une ambiance conviviale (derrière la mairie) avec Les Rat’s Cordés.

Buvette sur place par Arrèno Folies.

Participation au chapeau. .

Terrain derrière la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 60 73 mairie.arrenes@orange.fr

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English : Concert en Plein Air

L’événement Concert en Plein Air Arrènes a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse