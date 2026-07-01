Concert en Plein Air Arrènes
vendredi 31 juillet 2026 · Arrènes
Informations pratiques
Arrènes
Concert en Plein Air
Terrain derrière la Mairie Arrènes Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un moment chaleureux pour se retrouver et profiter ensemble de l’été dans une ambiance conviviale (derrière la mairie) avec Les Rat’s Cordés.
Buvette sur place par Arrèno Folies.
Participation au chapeau. .
Terrain derrière la Mairie Arrènes 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 62 60 73 mairie.arrenes@orange.fr
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English : Concert en Plein Air
L’événement Concert en Plein Air Arrènes a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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