CINÉMA EN PLEIN AIR MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac
vendredi 31 juillet 2026 · MAISON DE L'ARBORETUM · Cardeilhac
Informations pratiques
Cardeilhac
CINÉMA EN PLEIN AIR
MAISON DE L’ARBORETUM CD 69 Cardeilhac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un ours dans le jura
Comédie, Thriller De Franck Dubosc, Par Franck Dubosc, Sarah Kaminsky
Avec Franck Dubosc, Laure Calamy, Benoît Poelvoorde
Durée 1h53
Tout public Sans inscription
Avertissement certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes .
MAISON DE L’ARBORETUM CD 69 Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69
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English :
A bear in the Jura
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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