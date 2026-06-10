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CINÉMA EN PLEIN AIR MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac

vendredi 31 juillet 2026 · MAISON DE L'ARBORETUM · Cardeilhac

CINÉMA EN PLEIN AIR MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
22:00:00
Lieu
MAISON DE L'ARBORETUM
Adresse
CD 69
Ville
31350 Cardeilhac
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cardeilhac

CINÉMA EN PLEIN AIR

MAISON DE L’ARBORETUM CD 69 Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Un ours dans le jura
Comédie, Thriller De Franck Dubosc, Par Franck Dubosc, Sarah Kaminsky
Avec Franck Dubosc, Laure Calamy, Benoît Poelvoorde

Durée 1h53
Tout public Sans inscription

Avertissement certaines scènes peuvent choquer les plus jeunes   .

MAISON DE L’ARBORETUM CD 69 Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69 

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English :

A bear in the Jura

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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