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DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac

DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac

DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
MAISON DE L'ARBORETUM
Ville
31350 Cardeilhac
Département
Haute-Garonne
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
3.5 3.5 3.5 Tarif enfant

Cardeilhac

DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Initiation aux percussions brésiliennes.
Plus de 20 instruments mis à disposition par l’intervenant Ruben Vila Sanchez, musicien conteur.
Venez découvrir des rythmes à jouer ensemble !!!

Pour public familial, enfants (accompagnés d’un adulte inscrit) à partir de 8 ans.

Places limitées à 25 personnes. Pensez à réserver ! 3.5  .

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Introduction to Brazilian Percussion.

L’événement DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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