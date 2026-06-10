DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac
DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac mercredi 22 juillet 2026.
Cardeilhac
DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Initiation aux percussions brésiliennes.
Plus de 20 instruments mis à disposition par l’intervenant Ruben Vila Sanchez, musicien conteur.
Venez découvrir des rythmes à jouer ensemble !!!
Pour public familial, enfants (accompagnés d’un adulte inscrit) à partir de 8 ans.
Places limitées à 25 personnes. Pensez à réserver ! 3.5 .
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Introduction to Brazilian Percussion.
L’événement DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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