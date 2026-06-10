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AGENDA · Cardeilhac

STAGE VANNERIE SAUVAGE Cardeilhac

jeudi 23 juillet 2026 · Cardeilhac

STAGE VANNERIE SAUVAGE Cardeilhac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
MAISON DE L’ARBORETUM
Ville
31350 Cardeilhac
Département
Haute-Garonne
Tarif
25 25 25 Tarif de base plein tarif

Cardeilhac

STAGE VANNERIE SAUVAGE

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-23

Fabrication d’un abat-jour en jonc
Fabrication d’un abat-jour en jonc
Intervenant Patricia Brangeon, vannière
Horaires à venir
Public adultes 7 pers. max 25  .

MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Making a Reed Lampshade

L’événement STAGE VANNERIE SAUVAGE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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