STAGE VANNERIE SAUVAGE Cardeilhac
jeudi 23 juillet 2026 · Cardeilhac
Informations pratiques
Cardeilhac
STAGE VANNERIE SAUVAGE
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-23
Fabrication d’un abat-jour en jonc
Fabrication d’un abat-jour en jonc
Intervenant Patricia Brangeon, vannière
Horaires à venir
Public adultes 7 pers. max 25 .
MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Making a Reed Lampshade
L’événement STAGE VANNERIE SAUVAGE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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