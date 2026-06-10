LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac
vendredi 7 août 2026 · MAISON DE L'ARBORETUM · Cardeilhac
Informations pratiques
Cardeilhac
LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE
MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac Haute-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Une sortie animée par Alistair Brockbank, géographe.
Partez en voyage avec Alistair dans la forêt de Cardeilhac pour redécouvrir
en balade le paysage qui vous entoure et créer votre propre carte de voyage. Histoire des lieux, place de la biodiversité, transformations des paysages par l’homme, embarquez vous dans l’espace et le temps !
Public familial, enfants (accompagnés d’un adulte inscrit) dès 8 ans
Nombre de places 15
Pensez à réserver 3.5 .
MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A field trip led by Alistair Brockbank, a geographer.
L’événement LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Cardeilhac (Haute-Garonne)
- SORTIE REPTILES Cardeilhac 10 juillet 2026
- INITIATION AU TIR A L’ARC MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac 10 juillet 2026
- SORTIE CHANTS D’OISEAUX Cardeilhac 11 juillet 2026
- BAL TRAD avec le groupe LA RAÏS, Aire de la forêt, D69e, Cardeilhac (31), Cardeilhac 18 juillet 2026
- DÉCOUVERTE BATUCADA POUR TOUS Cardeilhac 22 juillet 2026