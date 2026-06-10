LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac

Informations pratiques

Cardeilhac

LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE

MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR

3.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Une sortie animée par Alistair Brockbank, géographe.

Partez en voyage avec Alistair dans la forêt de Cardeilhac pour redécouvrir

en balade le paysage qui vous entoure et créer votre propre carte de voyage. Histoire des lieux, place de la biodiversité, transformations des paysages par l’homme, embarquez vous dans l’espace et le temps !

Public familial, enfants (accompagnés d’un adulte inscrit) dès 8 ans

Nombre de places 15

Pensez à réserver 3.5 .

MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69

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English :

A field trip led by Alistair Brockbank, a geographer.

L’événement LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE