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LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac

vendredi 7 août 2026 · MAISON DE L'ARBORETUM · Cardeilhac

LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE MAISON DE L’ARBORETUM Cardeilhac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
MAISON DE L'ARBORETUM
Adresse
CD69
Ville
31350 Cardeilhac
Département
Haute-Garonne
Tarif
3.5 3.5 3.5 Tarif enfant

Cardeilhac

LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE

MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac Haute-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
3.5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Une sortie animée par Alistair Brockbank, géographe.
Partez en voyage avec Alistair dans la forêt de Cardeilhac pour redécouvrir
en balade le paysage qui vous entoure et créer votre propre carte de voyage. Histoire des lieux, place de la biodiversité, transformations des paysages par l’homme, embarquez vous dans l’espace et le temps !

Public familial, enfants (accompagnés d’un adulte inscrit) dès 8 ans

Nombre de places 15
Pensez à réserver 3.5  .

MAISON DE L’ARBORETUM CD69 Cardeilhac 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 90 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A field trip led by Alistair Brockbank, a geographer.

L’événement LECTURE DE PAYSAGE AMBULATOIRE Cardeilhac a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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