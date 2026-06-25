Cinéma en plein air En face du Castel’bar Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Cinéma en plein air

En face du Castel’bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 22:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Seul, entre amis ou en famille, venez passer un moment sous les étoiles.

Entrez dans un monde où les étoiles deviennent les projecteurs et la brise nocturne devient la trame sonore et imaginez-vous, assis confortablement sous un ciel scintillant c’est une soirée de cinéma en plein air. La magie commence dès que le soleil se couche et que la toile blanche prend vie, baignée dans une lueur douce. Sur l’écran géant, les personnages prennent vie, les paysages se déploient et les histoires se déroulent, dans une atmosphère collective de partage et de connexion.

Film à déterminé.

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En face du Castel’bar CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 98 75 15 cinema.leurope@gmail.com

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English :

Whether you’re alone, with friends, or with family, come spend some time under the stars.

Step into a world where the stars become the spotlights and the night breeze becomes the soundtrack, and imagine yourself sitting comfortably under a twinkling sky: it’s an outdoor movie night. The magic begins as soon as the sun sets and the white screen comes to life, bathed in a soft glow. On the giant screen, characters come to life, landscapes unfold, and stories unfold, all within a shared atmosphere of togetherness and connection.

Film to be determined.

L’événement Cinéma en plein air Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-06-25 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65