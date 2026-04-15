Tarbes en tango au Château Montus Château Montus Castelnau-Rivière-Basse

Castelnau-Rivière-Basse

Tarbes en tango au Château Montus

Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18 18:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Les Vignobles Brumont ouvrent les portes du Château Montus à Tarbes en Tango.

Cette journée d’exception conçue pour les tangueros, va leur permettre de découvrir ce grand domaine viticole (visite des chais et des terroirs, dégustation de vins et asado à la tradition argentine) et danser dans un cadre exceptionnel (même en cas de pluie).

Pour garantir un accueil de qualité, le nombre est limité à 60 personnes (réservation obligatoire)

Cette journée d’exception conçue pour les tangueros, va leur permettre de découvrir ce grand domaine viticole (visite des chais et des terroirs, dégustation de vins, asado argentin) et de danser dans un cadre exceptionnel (même en cas de pluie).

PROGRAMME

9h30 Départ de Tarbes en bus devant l’entrée de la Halle Marcadieu.

10h Arrivée au Château Montus et accueil autour d’un café gascon .

De 10h30 à 13h Immersion au cœur d’un terroir emblématique sur la parcelle de La Tyre et découverte de la Méthode Brumont .

En cas de pluie, milonga d’accueil au milieu des cuves dans le chai du Château Montus (visite sur demande).

13h Démonstration des maestros.

13h30 Repas gastronomique Mets et Vins avec sélection de vins d’Alain Brumont et dégustation de l’asado argentin grillé au milieu des vignes.

14h30 Milonga.

18h Fin de la manifestation et retour en bus à Tarbes place Marcadieu

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Château Montus CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 69 74 67 contact@brumont.fr

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English :

Vignobles Brumont opens the doors of Château Montus in Tarbes en Tango.

This exceptional day, designed for tangueros, will enable them to discover this great vineyard (visit to the winery and terroirs, wine tasting and asado in the Argentine tradition) and dance in an exceptional setting (even in the event of rain).

To guarantee a high quality welcome, numbers are limited to 60 people (booking essential)

This exceptional day, designed for tangueros, will enable them to discover this great winery (visit of the cellars and terroirs, wine tasting, Argentine asado) and dance in an exceptional setting (even in the event of rain).

PROGRAM

9:30am Depart Tarbes by bus from the entrance to Halle Marcadieu.

10am Arrival at Château Montus and welcome with a Gascon coffee.

10:30 a.m. to 1 p.m. Immersion in the heart of an emblematic terroir on the La Tyre plot and discovery of the Méthode Brumont .

In case of rain, welcome milonga among the vats in the Château Montus cellar (visit on request).

1pm Maestro demonstration.

1:30 pm Gastronomic meal Mets et Vins with a selection of Alain Brumont wines and tasting of Argentine asado grilled among the vines.

14h30 ? Milonga.

6pm End of the event and return by bus to Tarbes place Marcadieu

L’événement Tarbes en tango au Château Montus Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65